Resisti alla tua inclinazione e spogliati dalla cattiva abitudine

Se in ciascun anno estirpassimo un solo difetto, presto diverremmo uomini perfetti. Ma invece ci accorgiamo spesso di essere stati più perfetti e puri al principio della nostra convensione, che dopo molti anni di professione. Il nostro fervore e profitto dovrebbe crescere ogni giorno; ma ora ci pare un grand che, se si mantiene una parte del primitivo fervore. Se ci facessimo un poco di violenza da principio, potremmo poi far tutto con faciltà e con gaudio.

É assai penoso tralasciar le cose solite a farsi, ma è ancora più penoso fare contro la propria volontà. Se non vinci le cose piccole e leggere, come vincerai le più difficili? Resisti da principio alla tua inclinazione e spogliati dalla cattiva abitudine, affinché per caso non ti trascini a maggiori difficoltà. Oh! se tu sapessi quanta pace a te, e quanta consolazione agli altri tu arrecheresti portandoti bene, credo che tu saresti assai più sollecito per il profitto spirituale.

RISOLUZIONI: Prendi la risoluzione di non indietreggiare mai per la difficoltà che tu incontrerai nella via delle virtù e nel combattere le passioni, e di andare avanti senza nessuna compassione per i lamenti che faccia la natura nella lotta contro i difetti.

