Contempla lo splendore senza ombra di alterazione

Figliuolo, quando ti senti infondere dall’alto il desiderio dell’eterna beatitudine e desideri uscire dall’abitazione del corpo per poter contemplare il mio splendore senza ombra di alterazione, allarga il tuo cuore e con ogni desiderio ricevi questa santa ispirazione. Rendi le maggiori grazie alla suprema bontà la quale ti tratta con tanta degnazione, benignamente ti visita, fervidamente ti eccita e potentemente ti solleva affinché dal proprio peso tu non venga trascinato alle cose terrene. Che ciò non viene come frutto del tuo pensare o dei tuoi sforzi ma per sola degnazione della suprema grazia del divino favore, perché ti avanzi nelle virtù, particolarmente in maggiore umiltà, e ti prepari a future battaglie, e ti studi di unirti a me con tutto l’affetto del cuore, e di servirmi con amore fervente.

RISOLUZIONI: Risolvi di aspirare continuamente all’eterna vita, di custodirne e accrescerne il desiderio mostrandotene grato al Signore da cui deriva.

