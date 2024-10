Ue: “Ingerenze russe sulle elezioni presidenziali in Moldavia”

Il portavoce Ue per la politica estera, parlando dell’esito delle elezioni presidenziali in Moldavia, ha dichiarato che ci sono state “ingerenze senza precedenti” da parte della Russia.

Le dichiarazioni

In Moldavia ci sono state “interferenze senza precedenti” dalla Russia in vista del voto ieri. Il Paese “è stato oggetto di interferenze malevole e manipolazione delle informazioni”, “non nelle ultime settimane o giorni” e l’Ue lo ha verificato “sul campo”. Lo ha detto il portavoce Ue per la politica estera Peter Stano interpellato sull’esito del referendum pro-Ue e delle presidenziali in Moldavia, rinviando a dopo il giudizio degli osservatori Osce per un commento sull’esito delle elezioni. “Continuiamo a supportare l’ambizione di accesso all’Ue della Moldavia”, ha sottolineato il portavoce della Commissione Eric Mamer.

Fonte: Ansa