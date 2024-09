Caro lettore, sostieni la missione di In Terris

Cari amici di In Terris, anche se la bella stagione è ormai alle nostre spalle, la missione di In Terris continua senza sosta. La nostra missione, come ormai i più affezionati alle nostre pagine sanno bene, è quella di accedere i riflettori su tutte quelle problematiche che troppo spesso vengono dimenticate.

Quest’anno, abbiamo festeggiato il decimo anniversario di attività. Tra difficoltà e soddisfazioni abbiamo tagliato questo importante traguardo. Ci siamo occupati dei tanti conflitti che formano quella “terza guerra mondiale a pezzi“, tante volte denunciata da Papa Francesco; abbiamo dato spazio ai tanti esponenti di associazioni religiose e laiche che hanno lanciato appelli perché credono che costruire un mondo in pace sia ancora possibile; abbiamo approfondito il dramma delle tante persone che proprio a causa delle guerre sono costrette a scappare dalla loro terra natia; altri sono obbligati a lasciare il loro Paese di origine per colpa dei devastanti effetti causati dai cambiamenti climatici.

Un posto in evidenza è sempre riservato alle attività e ai discorsi di Papa Francesco, che da sempre ci sprona a combattere quella che lui stesso ha definito “cultura dello scarto“. Seguiamo con attenzione i suoi viaggi e i suoi discorsi che, sempre, ci invitano a riflettere e a impegnarci per giungere alla realizzazione di una società equa, giusta e senza discriminazioni.

Per continuare la nostra missione e mantenere libera da ogni condizionamento la nostra informazione, cari amici di In Terris abbiamo bisogno di voi. Non vi chiediamo il costo di un abbonamento, ma un aiuto secondo le possibilità di ognuno. Questo permetterà alla nostra redazione di poter proseguire nel suo lavoro.

Cari amici, cari lettoi, contiamo sul sostegno di voi che amate la libertà di informazione e che, come noi, avete a cuore quanti nella società odierna troppo spesso non hanno voce. Grazie per il vostro aiuto e sostegno.