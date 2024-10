Pentagono: Austin a Kiev, ma senza nuovi aiuti militari

Il segretario alla Difesa USA, Lloyd Austin, è a Kiev per ribadire il sostegno americano all’Ucraina, ma senza annunciare nuovi aiuti militari o l’uso di missili a lungo raggio. Durante la notte, la difesa aerea ucraina ha neutralizzato droni russi senza vittime, mentre a Kharkiv nove persone sono rimaste ferite in attacchi russi che hanno anche causato blackout.

Wsj, capo Pentagono a Kiev, ma senza nuovi aiuti militari

Il segretario alla Difesa americano, Lloyd Austin, è arrivato questa mattina a Kiev “con un messaggio di forte impegno degli Stati Uniti nello sforzo bellico dell’Ucraina, ma senza nuova assistenza militare o il permesso per le sue forze di utilizzare missili a lungo raggio all’interno della Russia”: lo riporta il Wall Street Journal (Wsj).

Sirene nella notte a Kiev, difesa aerea due volte in azione

A Kiev, la difesa aerea ha funzionato due volte durante la notte: i detriti dei droni sono caduti in tre aree della città senza fare vittime o gravi danni. Lo riferisce il sindaco di Kiev Vitaliy Klitschko su Telegram. “Le forze di difesa aerea stanno lavorando sulla riva sinistra della capitale – il suo messaggio -. Restate nei rifugi!”. Secondo Kgva, a seguito dell’attacco di droni russi su Kiev, sono stati registrati detriti caduti nel quartiere Dnepr della capitale e un cavo elettrico è stato danneggiato. Non ci sono state segnalazioni di vittime. Klitschko ha aggiunto più tardi che, a causa della caduta di detriti di droni nel distretto di Solomensky, il tetto di un edificio residenziale privato ha preso fuoco. L’incendio è stato rapidamente localizzato. Un ferito lieve è stato curato sul posto dai paramedici. Nel quartiere Goloseevskij , una finestra e una decorazione murale in un edificio residenziale di 9 piani sono state danneggiate da schegge. Non ci sono incendi. Non ci sono state vittime. Ieri sera era stato registrato un intenso movimento di droni russi da nord e da sud.

Ucraina: nove feriti negli attacchi russi a Kharkiv

Almeno nove persone sono rimaste ferite domenica sera negli attacchi russi a Kharkiv, che hanno causato interruzioni di corrente in almeno una parte di questa grande città nel nord-est dell’Ucraina: lo riferiscono la polizia e le autorità locali. Questi bombardamenti avvengono mentre le autorità ucraine temono l’inizio di una nuova campagna russa di attacchi contro le infrastrutture energetiche civili del Paese. “Oggi – scrive la polizia ucraina in un post su Telegram -, intorno alle 22:00 ora locale il nemico ha colpito tre quartieri di Kharkiv. Tra i feriti ci sono quattro donne tra i 22 e i 53 anni e cinque uomini tra i 21 e i 37 anni”. Secondo questa fonte, “condomini, garage, distributori di benzina, case e automobili sono stati danneggiati” e i soccorritori si sono mobilitati sui luoghi colpiti. Il governatore della regione di Kharkiv, Oleg Synegoubov, e il sindaco della grande città, Oleg Terekhov, hanno confermato su Telegram che ci sono interruzioni di corrente in “una parte” della città. I due funzionari non hanno fornito dettagli sull’entità esatta del danno, né hanno specificato quali infrastrutture energetiche siano state colpite.

