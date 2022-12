Papa Francesco: “I volontari solidali, artigiani di misericordia”

La Rete Mondiale di Preghiera del Papa ha diffuso il videomessaggio del Santo Padre con l’intenzione di preghiera per il mese di dicembre. Pregare per le organizzazioni di volontariato: è questo il tema scelto dal Pontefice.

Il testo del messaggio di Papa Francesco

“Il mondo ha bisogno di volontari e di organizzazioni che vogliano impegnarsi per il bene comune. Sì, è la parola che oggi molti vogliono cancellare: ‘impegno’. E il mondo ha bisogno di volontari che si impegnino per il bene comune. Essere volontari solidali è una scelta che ci rende liberi; ci rende aperti alle necessità dell’altro, alle richieste di giustizia, alla difesa dei poveri, alla cura del creato – ha detto Papa Francesco nel videomessaggio per il mese di dicembre diffuso dalla Rete Mondiale di Preghiera del Papa -. Significa essere artigiani di misericordia: con le mani, con gli occhi, con gli orecchi attenti, con la vicinanza. Essere volontari vuol dire lavorare con la gente che si serve. Non solo per la gente, ma con la gente. Lavorare con la gente. Il lavoro delle organizzazioni di volontariato è molto più efficace quando collaborano tra loro e anche con gli Stati. Lavorando in coordinamento, per quanto limitate possano essere le loro risorse, danno il meglio di sé e trasformano in realtà il miracolo della moltiplicazione della speranza. Abbiamo tanto bisogno di moltiplicare la speranza! Preghiamo perché le organizzazioni di volontariato e promozione umana trovino persone

desiderose di impegnarsi per il bene comune e cerchino strade sempre nuove di collaborazione a livello internazionale“.

Dal sito della Rete Mondiale di Preghiera del Papa