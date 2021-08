L’importanza di sentirsi amati

Gentile redazione,

sono una signora un po’ in là con gli anni, ma che grazie ai suoi nipoti riesce a muoversi un pochettino su internet. Volevo farvi i miei complimenti per gli articoli e ringraziarvi per non dare spazio solo alle brutte notizie.

Mi piace molto l’articolo che parla del Villaggio del Magnificat, deve essere un’esperienza fuori dal comune vivere tutti insieme e aprire le porte della propria casa a chi è in difficoltà.

Penso che queste persone stiano facendo davvero del bene alle persone che accolgono. Molto spesso, quello che manca è proprio qualcuno che ti voglia bene incondizionatamente.

Angela P.

P.s.: la mail l’ha scritta mia nipote

