MEETING RIMINI 2019

Carceri: Cevoli racconta storie di riscatto

Il comico ha fatto da presentatore alla Comunità Educante con i Carcerati della Papa Giovanni XXIII

uoriprogramma d’eccezione ieri al meeting di Rimini con il comico Paolo Cevoli che ha fatto da presentatore sul palco della Cec, la Comunità Educante con i Carcerati, il progetto della Comunità Papa Giovanni XXIII che si occupa degli uomini che finiscono dietro le sbarre. Sul palco, insieme a Cevoli, quattro giovani portano la loro testimonanza di caduta e rinasciata, ragazzi molto diversi per età e provenienza che nelle strutture della Cec hanno compiuto il salto che li ha restituiti alla vita.

Le Cec

E con loro non poteva mancare Giorgio Pieri, il responsabile del progetto. Un sogno realizzzatosi tanti anni fa quando don Oreste Benzi, fondatore della APGXXIII invitò Giorgi ad andare in Brasile a conoscere le Apac, le carceri senza guardie dove la recidiva è a livelli minimi. E quindi la nascita della prima Comunità educante con i carcerati (Cec) della quali Pieri parlò in una approfondita intervista a In Terris lo scorso marzo. “Noi – scandisce Giorgio dal palco di Rimini, ripreso da Sempre.it – non lavoriamo per i carcerati ma con i carcerati. Noi stessi siamo coinvolti come loro nel processo educativo". Cosa hanno in comune Daniele, Riccardo, Gustavo, Alfredo, i quattro ragazzi che hanno raccontato le loro storie incalzati da Paolo Cevoli, anceh grazie a qualche sua simpatica battuta? Sono ragazzi diversi, provenienti da realtà diverse – Milano, Roma, la Puglia, Cuba e Napoli - ma di fondo c’è sempre lo stesso problema: una famiglia che si sfascia, un padre violento o assente, ovvero una carenza di amore dalla quale scaturisce una rabbia che cova nell’anima e porta spesso a delinquere. C’è un’amicizia ed un coinvolgimento di Cevoli con la Cec: presto l’attore uscirà sul web con una serie che si chiama Capriole, come quella compiuta da Dante nel suo viaggio nell’aldilà: sprofondato negli inferi e poi risalito. Capriole, storie di fallimenti e di rinascite. Come quelle dei ragazzi del Cec.

