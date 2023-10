Unica, la piattaforma per semplificare il rapporto tra famiglie, scuole e Ministero

Da alcuni giorni è attiva UNICA, la nuova piattaforma del Ministero dell’Istruzione e del Merito annunciata dal Ministro Giuseppe Valditara a Forlì durante la cerimonia di inaugurazione del nuovo anno scolastico. Si tratta di una piattaforma pensata per raccogliere strumenti e risorse utili per gli studenti e le famiglie. Lo strumento intende realizzare un modo nuovo per avvicinare scuola, studenti, famiglie. La piattaforma sarà disponibile per oltre 10 mila scuole statali e paritarie, interessando più di 6,5 milioni di studenti, circa 8 milioni di genitori, delegati, tutori o responsabili genitoriali, e più di 1 milione di persone che lavorano ogni giorno nella scuola.

La missione di Unica è quella di offrire un mondo di servizi digitali per accompagnare ragazze e ragazzi nel percorso di crescita, per aiutarli a fare scelte consapevoli e a coltivare e far emergere i loro talenti.

Navigando all’interno della piattaforma sarà possibile:

consultare informazioni e dati utili per una scelta consapevole del percorso scolastico e post – scolastico;

fruire in modo organico e personalizzato di tutti i servizi digitali relativi all’orientamento, alle iscrizioni, ai pagamenti , nonché alle iniziative a sostegno del diritto allo studio;

, nonché alle iniziative a sostegno del diritto allo studio; seguire facilmente l’intero ciclo scolastico e i principali traguardi raggiunti attraverso l’E-portfolio , un documento digitale sempre a disposizione di studenti e famiglie;

, un documento digitale sempre a disposizione di studenti e famiglie; entrare in contatto con il tutor scolastico e il docente orientatore, le nuove figure istituite dal MIM per supportare famiglie e studenti nei momenti di scelta del percorso scolastico.

La piattaforma perciò è concepita per riunire in un unico luogo tutti i servizi e le informazioni utili per la vita scolastica, promuovendo la partecipazione attiva degli studenti e delle loro famiglie alle iniziative messe in campo dalla scuola. E questo accade da subito, grazie ai nuovi strumenti introdotti dalle “Linee guida per l’orientamento” per accrescere la consapevolezza di studenti e famiglie e agli altri servizi digitali offerti per semplificare i rapporti con la scuola. Lo scopo è quello di offrire a tutte le ragazze e i ragazzi un accompagnamento mirato che faccia emergere e valorizzi le competenze e le abilità di ognuno attraverso le possibilità offerte dalla scuola.

Unica è prevista dal Piano di semplificazione per la Scuola lanciato ad aprile dal Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara in attuazione delle Linee guida per l’orientamento approvate a dicembre 2022. Queste le tappe.

Luglio 2021: il Consiglio Europeo approva il PNRR ovvero l’impegno per una nuova scuola. A pandemia non ancora conclusa, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza aveva già previsto l’impegno per un nuovo sistema educativo che metta al centro i giovani.

Dicembre 2022: il Ministero dell’Istruzione e del Merito stabilisce Linee Guida per un nuovo modo di fare orientamento ovvero per valorizzare al massimo capacità e talenti di studenti e studentesse, introducendo specifiche misure innovative.

Viene introdotto pertanto l’E-Portfolio ovvero uno strumento digitale per tracciare e ricomporre in chiave unitaria il proprio percorso formativo; per integrare gli elementi registrati dalla scuola con il bagaglio di esperienze che ciascuno studente può svolgere anche all’esterno e avere una visione organica delle competenze raggiunte orientando, di conseguenza, le scelte nel percorso di studi o di lavoro.

Viene introdotta la figura dei docenti tutor per aiutare i giovani ad acquisire consapevolezza di sé e del proprio contesto. Affiancati dai docenti orientatori, i docenti tutor dialogano anche con studenti e famiglie per accompagnarli nella valutazione e nelle scelte relative ai percorsi di studio e lavoro.

Ottobre 2023 nasce UNICA: la piattaforma digitale per l’orientamento e i servizi digitali è online.

Inoltre sulla piattaforma sono a disposizione:

dati e informazioni sulle possibilità offerte dal panorama formativo e dal mondo del lavoro;

numerosi servizi che arricchiscono l’offerta formativa e l’esperienza scolastica in materia di inclusione, cyber-bullismo, Educazione civica, alimentare e sportiva.

Unica intende pertanto semplificare il rapporto tra famiglie, scuole e Ministero, agevolando l’accesso a misure dedicate al sostegno del diritto allo studio nonché ai servizi amministrativi come la gestione di pagamenti e il crowdfunding.

La piattaforma è concepita per arricchirsi nel corso del tempo di nuove iniziative integrando ulteriori servizi con l’obiettivo di semplificare l’accesso a tutte le informazioni e le risorse utili per gli studenti e le famiglie.