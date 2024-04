didattico, per il 2023-2024. Tremila in più, circa, rispetto al precedente bando. La ministra dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha autorizzato l’avvio dei nuovi percorsi per il conseguimento della specializzazione per le attività

La scuola oltre le barriere della disabilità. Sono oltre 32.000 i posti totali disponibili per il nuovo ciclo – il nono – di specializzazione dei docenti per il sostegno didattico, per il 2023-2024. Tremila in più, circa, rispetto al precedente bando. La ministra dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha autorizzato l’avvio dei nuovi percorsi per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità. Per i docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado. Nel dettaglio, i posti totali a disposizione sono 32.317. Nel precedente anno accademico i posti a bando sono stati 29.061. Prevista anche per il nono ciclo la riserva della quota del 35% per gli insegnanti con almeno 36 mesi di servizio sul sostegno didattico negli ultimi cinque anni. La misura è stata stabilita di concerto con il ministero dell’Istruzione. La novità più rilevante introdotta per questi docenti, è l’ ammissione diretta al percorso formativo . Per accedere ai percorsi, ai candidati è chiesto di superare un test preselettivo, una o più prove scritte o una prova pratica, e una prova orale. Gli aspetti organizzativi e didattici dei percorsi di formazione saranno disciplinati dagli stessi atenei con propri bandi. Le prove preselettive si terranno dal 7 al 10 maggio in tutti gli indirizzi della specializzazione per il sostegno . Il calendario delle prove in dettaglio prevede: 7 maggio scuola dell’infanzia. 8 maggio scuola primaria. 9 maggio scuola secondaria di primo grado. 10 maggio scuola secondaria di secondo grado. Gli atenei dovranno concludere i percorsi di specializzazione entro il 30 giugno 2025.

Sostegno a scuola

Intanto la segreteria della Cisl scuola Valle d’Aosta, “in merito alla figura dell’insegnante di sostegno e della scuola come comunità educante inclusiva, ribadisce con urgenza il tema della necessità da parte del ministero dell’Istruzione di riproporre anche per il prossimo anno scolastico un provvedimento normativo. Lo scopo è stabilizzare i docenti specializzati su sostegno attingendo alle graduatorie di prima fascia. La segretaria generale Alessia Demé si dice “fermamente convinta” che il primo passo da compiere per superare il tasso di precarietà sui posti di sostegno sia quello di aumentare in modo significativo il numero di posti in organico di diritto. Sono ancora troppi, infatti, i docenti precari su posti di sostegno. Molti dei quali sono sprovvisti di titolo di specializzazione per l’insegnamento agli alunni con disabilità. A maggio appunto si svolgeranno presso molti atenei italiani le prove preselettive per l’accesso al nono ciclo del tirocinio formativo attivo per ottenere la specializzazione all’insegnamento su sostegno. E l’auspicio di Cisl Scuola Valle d’Aosta è che “gli aspiranti valdostani possano trovare risposta al loro desiderio di acquisire apposita specializzazione mediante la frequenza del percorso universitario”.

