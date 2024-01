Quali sono i presupposti per una società migliore

La tutela dei cittadini con fragilità rappresenta un presupposto fondamentale per ogni paese democratico ed un indicatore fondamentale per misurarne il grado di avanzamento sociale e culturale. Tra coloro che hanno una fragilità, rientrano sicuramente le persone con disabilità e le loro famiglie che necessitano di una presa in carico a 360 gradi, in quanto possono presentare maggiori condizioni di rischio e di esclusione sociale che, le istituzioni ad ogni livello, non devono permettere. Un fattore fondamentale per il perseguimento di questa finalità è la solidarietà, un dovere per ogni cittadino e declinazione del significato più autentico di fraternità umana.

Nel nuovo anno che stiamo vivendo occorre proseguire verso un totale cambio di paradigma che deve vedere le persone con disabilità come una risorsa per l’intera società. Il raggiungimento di questo obiettivo però, deve essere supportato da un’educazione fortemente inclusiva. Le scuole devono promuovere la conoscenza della fragilità a tutto tondo attraverso adeguati momenti formativi, al fine di prevenire ogni possibile forma di discriminazione o isolamento.

In questi concetti sono racchiusi i presupposti fondamentali per una società migliore dove, ognuno, indipendentemente dalla propria condizione particolare, può partecipare pienamente alla vita della propria comunità senza alcuna preclusione. Solo in questo modo, l’Italia e l’intera Europa dimostreranno di aver dato concreta attuazione ai principi solidaristici e inclusivi sanciti dai loro padri fondatori e dalla Convenzione Onu per i diritti delle persone con disabilità.