Quali sono le 5 tecnologie più rivoluzionarie del 2023

Il Consumer Electronics Show (CES) è una fiera annuale in cui gli innovatori di tutto il mondo espongono le migliori invenzioni e tecnologie rivoluzionarie nel settore dell’elettronica di consumo. Il CES si svolge ogni gennaio, dagli anni ’60, in diverse città degli Stati Uniti. Oggi è uno degli eventi tecnologici più importanti al mondo. Oltre 3100 espositori provenienti da 173 paesi sono stati annunciati al CES 2023. Ecco alcune delle tecnologie più futuristiche che sono state esposte quest’anno, precisamente dal 5 all’8 gennaio, al Las Vegas Convention Center in Nevada.

My-own-voice, di Acapella Group

My-own-voice è un sintetizzatore vocale specificamente progettato per utenti con disturbi della voce causati da distrofia muscolare, paralisi cerebrale, sclerosi laterale amiotrofica (SLA) o altre condizioni che possono influire sulla parola. Con my-own-voice, le persone che stanno per perdere la capacità di parlare possono preservare la propria voce ricreandola sinteticamente, richiedendo registrazioni di appena 50 frasi per creare la simulazione dell’intera propria voce digitale. My-own-voice supporta fino a 30 lingue e utilizza la tecnologia Deep Neural Network (DNN) per creare una copia digitale della voce dell’utente, che può essere aggiunta a un dispositivo di comunicazione aumentata e alternativa (ACC). In questo modo, gli utenti possono continuare a comunicare con una versione digitale della propria voce, rispettandone il timbro, l’accento e l’intonazione originali. My-own-voice è uno dei vincitori del CES 2023 Innovation Award. Il prodotto appartiene al gruppo Acapela, una consociata indipendente e interamente controllata da Tobii Dynavox, leader globale nella tecnologia assistiva per la comunicazione.

iVolve Pro di Curinginnos, Inc.

iVolve Pro è un sistema robotico, nonché compagno di allenamento per il tennis che funziona come una macchina lanciapalle intelligente, basandosi sulla tecnologia di riconoscimento della vista e basata sull’intelligenza artificiale per competere come se fosse un vero giocatore di tennis professionista. Il robot utilizza un avanzato sistema di movimento autonomo con algoritmi di apprendimento automatico per cambiare in modo intelligente la sua posizione sul campo. Si muove dinamicamente con l’ausilio di un Swerve Drive System che permette una rotazione di 360 gradi con sterzo indipendente nelle sue quattro ruote. iVolve Pro può essere gestito autonomamente o comandato da un essere umano tramite un’app mobile. In ogni caso, ha lo scopo di eliminare la necessità di un altro giocatore negli allenamenti di tennis. Questa invenzione è stata sviluppata da un produttore sudcoreano di attrezzature sportive, Curinginnos Inc., ed è un prodotto premio per l’innovazione al CES 2023.

ErgoSportive di Ergomotion, Inc.

ErgoSportive è un sistema completo di riposo e recupero destinato principalmente agli atleti e alle persone focalizzate sul fitness. Vincitore dell’Innovation Award al CES 2023, il sistema ErgoSportive è costituito da un letto intelligente regolabile con sensori di salute biometrici avanzati e senza contatto che raccolgono i dati relativi al sonno dell’utente e li visualizzano in un’app. L’app può utilizzare questi dati per fornire raccomandazioni personalizzate per il recupero e/o per elaborare un rapporto che la persona può condividere con i propri medici o allenatori. Questo letto intelligente offre la posizione “Zero-G” (che ha lo scopo di migliorare il flusso d’aria, la circolazione sanguigna e il rilassamento della schiena), la modalità anti-russamento (che solleva automaticamente la testata del letto per prevenire gli effetti collaterali del russare e migliorare il sonno dell’utente). Corredano il tutto motori di vibrazione della testa e del piede ultra silenziosi con due livelli di intensità e un timer programmabile (parte della “modalità relax”), tastiera LED dimmerabile, porte USB 3.0 e USB-C sotto il letto, una connessione ai dispositivi indossabili Garmin e, ultimo ma non meno importante, il letto intelligente ErgoSportive è ad alta efficienza energetica. Secondo il produttore, consuma meno di 1 watt all’ora in modalità standby.

Acquario AI, dell’Istituto di ricerca sulla tecnologia industriale (ITRI)

Questo prodotto del CES 2023 Innovation Award è il primo acquario intelligente interattivo al mondo in grado di identificare la vita marina in tempo reale. Utilizzando l’intuitiva tecnologia di fusione virtuale-reale e la tecnologia avanzata di riconoscimento degli oggetti, l’acquario AI è in grado di identificare le specie acquatiche e le loro posizioni con una precisione fino al 98% ed esclude fattori complicati come la limpidezza dell’acqua, la luce ambientale e subacquea e i movimenti dei pesci che possono influire sulla precisione. Inoltre, l‘acquario AI utilizza la tecnologia della realtà aumentata per fornire informazioni rilevanti sulle specie su un display trasparente proprio nella linea di vista dell’osservatore, che viene rilevato da una fotocamera 3D e da un sistema di tracciamento oculare. L’acquario dispone anche di un sistema di riconoscimento dei gesti per consentire agli osservatori di accedere a informazioni dettagliate sulla vita marina attraverso il controllo dei gesti senza contatto. Questo acquario AI può anche riprodurre video e audio per creare un’esperienza coinvolgente. La società ha anche affermato che la sua tecnologia interattiva di Realtà Aumentata potrebbe essere utilizzata anche per mostre, esposizioni al dettaglio e simulazioni mediche nel prossimo futuro.

LiDR (Liquid Drawing), di Suntory Global Innovation Center Limited

Una delle CES 2023 Innovation Awards Honorees, LiDR è la prima stampante 3D che utilizza materia liquida al mondo. Utilizzando un distributore di inchiostro robotizzato, gli utenti LiDR possono disegnare modelli liquidi 3D, come messaggi o illustrazioni su una bevanda sfruttando il principio della densità diversa. Gli utenti possono anche creare i propri progetti 3D sul proprio PC o tablet e collegare il dispositivo al robot in modo che possa stamparli sulla bevanda. In questo modo, le aziende possono aggiungere i loro loghi alle loro bevande e creare bevande dal design di qualità superiore. Lo sviluppatore del LiDR, Suntory Global Innovation Center Ltd., è una società di ricerca e sviluppo (R&S) del Suntory Group, un gruppo multinazionale giapponese di produzione di birra e distillazione fondato nel 1899.

Alcuni dei suoi altri prodotti saranno esposti anche al CES 2023, come Glu-Finder, un sensore di zucchero nel sangue indolore e non invasivo che misura i livelli di zucchero nel sangue utilizzando particolari fasci di luce vicini agli infrarossi; e GutNote, la prima app per smartphone al mondo per il monitoraggio della salute intestinale, che utilizza l’intelligenza artificiale per determinare la condizione attuale dell’intestino dell’utente analizzando il suono registrato appoggiando il telefono sulla pancia e ascoltando la peristalsi, generando eventualmente anche suggerimenti dietetici personalizzati basati sulla condizione intestinale unica di un individuo.

Insomma, dalle bevande alla digestione, dagli animali allo sport, fino ad arrivare all’accessibilità… Sembrano esserci alcune innovazioni piuttosto affascinanti fra quelle presenti al CES 2023! Chissà cosa c’è in serbo per il futuro…