La necessità di una giustizia climatica più equa

In questo momento storico i cambiamenti climatici ci stanno mettendo di fronte alla necessità di una giustizia climatica più equa che ci consenta di evitare la distruzione degli ecosistemi e, nello stesso tempo, tutelare la nostra salute. Questi obiettivi potranno essere raggiunti solo se, le giovani generazioni, sapranno agire concretamente, rimettendo in discussione gli stili di vita consumistici di cui la nostra società è permeata e dando vita a un’idea di progresso diversa, che sia in grado di mettere al centro le persone e costruire le basi di un futuro più equo. Il raggiungimento di questa finalità deve essere sostenuto dalla ricerca di una ecologia integrale che guardi ai più giovani, ovvero che non guardi al profitto fine a sé stesso ma alla sostenibilità a lungo termine.

Occorre però che, in occasione del Tempo del Creato che si concluderà il prossimo 4 ottobre, sulla base degli insegnamenti di Papa Francesco, noi giovani cristiani troviamo il coraggio di esortare i leader politici mondiali ad una politica più solidale verso chi già sta soffrendo gli effetti più nefasti dei cambiamenti climatici. Dobbiamo sforzarci per far capire a tutti che, la Terra, non appartiene solo a noi, ma anche e soprattutto alle generazioni future. Questo è un aspetto fondamentale per la cura della nostra famiglia umana da cui nessuno di noi può sottrarsi.