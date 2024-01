Intelligenza artificiale e marketing: i pro e i contro

Nel mondo del marketing digitale, sempre in continua evoluzione, l’intelligenza artificiale (AI) sta emergendo come una forza rivoluzionaria, trasformando le rilevazioni e i dati ricavati da strategie di marketing in oro. Il 35% delle aziende utilizzano attualmente soluzioni basate sull’intelligenza artificiale e 9 organizzazioni su 10 sostengono l’adozione di tecniche basate sulla stessa. Il futuro luminoso e le proiezioni che stimano che l’intelligenza artificiale contribuirà con l’incredibile cifra di 15,7 trilioni di dollari all’economia globale entro il 2030. Incorporare l’intelligenza artificiale nel marketing implica una sorta di trasformazione delle tecnologie per migliorare vari aspetti del panorama del marketing. L’intelligenza artificiale ridefinisce il modo in cui le aziende si connettono con il proprio pubblico, dall’analisi predittiva e dall’esperienza cliente personalizzata al processo decisionale automatizzato e alla messaggistica su misura. Mentre l’intelligenza artificiale (AI) rivoluziona il panorama del marketing, le aziende stanno abbracciando il suo potere di trasformazione per promuovere strategie di marketing efficaci e migliorare gli sforzi di marketing digitale. Nel 2023, appena concluso, abbiamo potuto esaminare 10 esempi virtuosi di 10 rivoluzionarie campagne di marketing basate sull’intelligenza artificiale che ne evidenziano l’immenso potenziale per connettersi con il pubblico, aumentare il coinvolgimento e raggiungere obiettivi aziendali. Questi casi di studio dimostrano come l’intelligenza artificiale possa essere già perfettamente integrata in vari canali di marketing, spingendo le aziende verso il successo.

Heinz, un rinomato marchio di condimenti, ha abbracciato l’intelligenza artificiale generativa ponendo una semplice domanda: “Che aspetto darebbe l’intelligenza artificiale al ketchup?” Gli aspetti di marketing hanno trasformato questa domanda in una campagna virale, utilizzando lo strumento di generazione di immagini AI DALLE-2 per creare immagini divertenti e coinvolgenti del ketchup in varie ambientazioni. Per coinvolgere ulteriormente il proprio pubblico, Heinz ha incoraggiato la condivisione sui social, consentendo agli utenti di creare i propri post sui social media generati dall’intelligenza artificiale con immagini de ketchup.

Ben & Jerry’s, un marchio leader di gelati, ha studiato l’analisi delle tendenze basata sull’intelligenza artificiale di Unilever per scoprire una lacuna nel mercato dei gusti di gelato scelti per la colazione. Sulla base di queste informazioni basate sui dati, Ben & Jerry’s ha lanciato la campagna “gelato a colazione”, introducendo tre nuovi gusti che hanno incontrato il favore dei consumatori.

Shopify, una delle principali piattaforme di e-commerce, ha introdotto un chatbot-assistente allo shopping basato sull’intelligenza artificiale per migliorare l’esperienza dell’utente. Questo chatbot può guidare gli utenti attraverso la vasta selezione di negozi su Shopify, offrendo consigli e assistenza personalizzati.

Coca-Cola, gigante delle bevande, ha lanciato un concorso creativo basato sull’intelligenza artificiale chiamato “Create Real Magic”. Questo concorso invitava gli artisti digitali a creare opere d’arte utilizzando un’app Web basata sull’intelligenza artificiale, pubblicando le opere migliori sui cartelloni pubblicitari digitali della Coca-Cola a Time Square. Questa campagna collaborativa ha messo in mostra il potere dell’intelligenza artificiale nel promuovere la creatività e il coinvolgimento.

Nutella, popolare crema spalmabile alle nocciole, ha cercato di distinguersi con un packaging unico e personalizzato. Lavorando con Ogilvy Italia, Nutella ha sfruttato l’intelligenza artificiale per creare 7 milioni di etichette uniche, ognuna delle quali riflette la diversa ed espressiva cultura italiana. Questa campagna ha dimostrato il potere dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale nel marketing per migliorare la differenziazione del prodotto e l’attrattiva del marchio.

Volkswagen, rinomato produttore automobilistico, ha adottato un approccio innovativo per ottimizzare le scelte dei propri annunci pubblicitari. Sfruttando l’intelligenza artificiale, Volkswagen ha implementato un sistema automatizzato che analizza i dati in tempo reale per identificare i posizionamenti pubblicitari e il pubblico target più efficaci. L’intelligenza artificiale nel marketing ha consentito a Volkswagen di ridurre la spesa pubblicitaria del 20%, aumentando al contempo le vendite.

Netflix, servizio di streaming leader, ha rivoluzionato il modo in cui gli utenti scoprono i contenuti, utilizzando algoritmi di personalizzazione basati sull’intelligenza artificiale. Questi algoritmi analizzano il comportamento e le preferenze degli utenti per consigliare film, programmi TV e altri contenuti pertinenti in linea con i gusti individuali.

Mastercard, società di pagamenti globale, ha dovuto affrontare la sfida di restare al passo con i tempi in un panorama competitivo in continua evoluzione. Per acquisire una comprensione più profonda delle strategie della concorrenza e anticipare le tendenze del mercato, Mastercard ha integrato l’intelligenza artificiale nelle proprie operazioni aziendali. Utilizzando Crayon, una piattaforma di intelligence competitiva, basata sull’intelligenza artificiale, Mastercard ha ottenuto un quadro chiaro delle attività dei suoi concorrenti e dei movimenti di mercato. Questo approccio, basato sugli insight, ha consentito a Mastercard di prendere decisioni aziendali informate e di proteggere la propria posizione di mercato.

Nike, marchio di abbigliamento sportivo, ha collaborato con la tennista Serena Williams per creare un abbinamento generato dall’intelligenza artificiale che contrapponeva la sua età, non più giovanissima, a quella dei teenager. Questa campagna pluripremiata ha commemorato il 50° anniversario di Nike e ha messo in mostra la connessione emotiva che l’intelligenza artificiale può evocare.

BMW, casa automobilistica di lusso, ha collaborato con un’agenzia pubblicitaria per proiettare arte generata dall’intelligenza artificiale sulla sua Serie 8 Gran Coupé. Questa campagna innovativa ha puntato alla connessione con il pubblico target di BMW a livello emotivo ed evidenziandone la creatività e l’innovazione del marchio.

Calm, una popolare app di meditazione, ha sfruttato Amazon Personalize, un motore di raccomandazione di prodotti basato sull’intelligenza artificiale, per fornire consigli personalizzati sui contenuti agli utenti. Questo approccio dinamico ha garantito che agli utenti venissero presentati contenuti pertinenti in linea con le loro preferenze, migliorando l’esperienza utente complessiva.

Insomma, dall’uso creativo di Heinz delle immagini generate dall’intelligenza artificiale al lancio basato sui dati di Ben & Jerry, è chiaro come l’uso dell’intelligenza artificiale nel marketing offra un mondo di opportunità senza precedenti per trasformare i dati in “oro”. Adottando campagne di marketing basate sull’intelligenza artificiale, le aziende non solo possono stare al passo con la concorrenza, ma anche rivoluzionare il modo in cui si connettono con il proprio pubblico, aprendo la strada a un futuro in cui i dati diventeranno davvero una risorsa preziosa nel regno del marketing.