Addio a Beckenbauer, leggenda del calcio

È morto, a 78 anni, Franz Beckenbauer. La leggenda del calcio tedesco e mondiale è deceduto, secondo quanto riferito dalla famiglia all’agenzia Dpa, nella giornata di ieri, a seguito dell’aggravarsi della malattia che lo affliggeva da tempo. “È con profonda tristezza – riferisce la nota – che vi informiamo che mio marito e nostro padre Franz Beckenbauer si è addormentato serenamente ieri, domenica, circondato dalla sua famiglia. Vi chiediamo di piangere in silenzio e di astenervi dal fare domande”. Soprannominato “il Kaiser”, negli ultimi anni la malattia gli ha impedito di ricoprire cariche ad alto livello e una presenza costante nella vita pubblica. Fino al 2011 era stato vicepresidente della Fifa.

Beckenbauer, la nota della Dfb

Da calciatore, vinse due Palloni d’oro (1972 e 1976) e fu protagonista assoluto con il Bayern Monaco, nonché con la nazionale tedesca, che condusse alla conquista del secondo titolo mondiale, nel 1974. Replicò il successo da allenatore, nel 1990, trionfando con la Germania Ovest al campionato del mondo disputato in Italia. Per anni vicepresidente della Federcalcio tedesca, il massimo organismo calcistico di Germania lo ha ricordato in una nota diffusa da Hans-Joachim Watzke, attualmente in carica in tale ruolo: “Frank Beckenbauer è stato sicuramente il più grande calciatore tedesco di tutti i tempi e, soprattutto, una delle persone più grandi che abbia mai incontrato”.