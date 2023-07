Il valore dell’europrogettazione

Il termine europrogettazione indica tutto ciò che riguarda la progettazione in ambito europeo. Costituisce uno strumento fondamentale per permettere lo sviluppo sotto diversi aspetti, in particolare imprenditoriale, economico, sociale e sanitario. In questo momento storico estremamente difficile, dopo quello che abbiamo passato con la pandemia da Covid–19, dove abbiamo le risorse del Pnrr da un lato e la programmazione europea dall’altro, abbiamo l’opportunità di avere una quantità ingente di fondi a disposizione, potenzialmente più di mille miliardi, da investire e calare sui diversi territori nell’ottica di consentire uno sviluppo pari a quello della rivoluzione industriale.

L’Italia, per cogliere questa occasione irripetibile e progettare nella miglior maniera possibile, deve dotarsi di personale professionale e competente a riguardo. Bisogna reclutare e formare queste persone attingendo dalle nuove generazioni che si stanno affacciando al mondo dell’europrogettazione attraverso la frequentazione di specifici corsi e master universitari. Ciò permetterebbe di costruire e pianificare degli avvisi pubblici in materia il più chiari e corretti possibili, facendo sì che si possano comprendere in maniera corretta e declinati nella maniera corretta, senza farseli sfuggire come purtroppo accade oggi. Inoltre, così facendo, si permetterebbe ai cittadini, alle imprese, alle pubbliche amministrazioni e agli enti locali di presentare delle proposte progettuali innovative, in grado di attirare l’attenzione della Commissione Europea e degli altri organismi comunitari.

La progettazione europea, se usata nella maniera corretta, è uno strumento importantissimo per stare vicino e aiutare nella risoluzione delle problematiche delle persone. Se, tra i 500 milioni di persone che abitano l’Europa, ci fosse un’emergenza sociale, abitativa o sanitaria, l’Unione Europea dovrebbe implementare delle proposte politiche serie e soprattutto veloci, al fine di dare prova dell’essere istituzioni di prossimità ai cittadini ed evitare il propagarsi di nuove situazioni emergenziali, come quella rappresentata dalla pandemia o dalla crisi ucraina, che hanno fatto aumentare a dismisura i prezzi dei prodotti agroalimentari e dei carburanti. In conclusione, l’utilizzo dei fondi europei riveste un’importanza cruciale per la crescita e lo sviluppo sostenibile dell’Italia e dei Paesi UE. Questi finanziamenti permettono di promuovere l’innovazione, stimolare l’economia, creare posti di lavoro, migliorare l’accesso ai servizi pubblici e favorire la coesione sociale. Grazie ai fondi europei e alla progettazione, è possibile realizzare progetti di rilevanza strategica, affrontare sfide comuni e promuovere la solidarietà tra i Paesi membri. L’utilizzo responsabile e trasparente di tali risorse contribuisce a garantire un futuro migliore per l’Europa nel suo insieme.