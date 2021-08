Estate, tempo di silenzio e riflessione

Estate di Salvatore Quasimodo

Cicale, sorelle, nel sole

con voi mi nascondo

nel folto dei pioppi

e aspetto le stelle.

L’estate è il tempo del riposo, delle vacanze, della paura, ma anche tempo del silenzio, della riflessione e di un bilancio e un rilancio della propria vita. L’estate, come diceva Don Bosco, “è la vendemmia del diavolo”, ma possiamo usare questo tempo per pregare, leggere, stare con gli amici e godere la bellezza della vita e della natura. Nella nostra cara Italia siamo circondati di bellezza da quella artistica a quella paesaggistica. Possiamo tranquillamente ricevere premi dal mondo intero per la cucina, l’ospitalità e tutto il bello che c’è nel nostro “stivale” magico. E’ vera la scritta riportata sul Palazzo della Civiltà, a Roma, nel Quartiere dell’Euro: “Un popolo di poeti, di artisti, di eroi, di santi, di pensatori, di scienziati, di navigatori, di trasmigratori”.

L’Italia della pasta, della pizza, del sigaro, ma anche della mafia e della corruzione. Credo che ci dobbiamo nutrire di bellezza. Le chiese, le scuole, le famiglie, le tv, i giornali devono ritornare ad essere dei “laboratori di bellezza”, questo è l’unico modo per sconfiggere la cultura spazzatura e la criminalità organizzata. Lavorare tanto sulla prevenzione nutrendo gli occhi, il cuore e l’anima solo di cose belle. L’estate è il tempo per scoprire e riscoprire le cose belle della vita. E…state fermi per gustare la vita, ascoltare nel silenzio Dio dentro di noi e assaporare le relazioni con gli altri.

Concludo con una bellissima poesia di Edgar Allen Poe:

La stella della sera di Edgar Allen Poe

L’estate era al suo meriggio,

e la notte al suo colmo;

e ogni stella, nella sua propria orbita,

brillava pallida, pur nella luce

della luna, che più lucente e più fredda,

dominava tra gli schiavi pianeti,

nei cieli signora assoluta –

e, col suo raggio, sulle onde.

Per un poco io fissai

il suo freddo sorriso;

oh, troppo freddo – troppo freddo per me!

Passò, come un sudario,

una nuvola lanugiosa,

e io allora mi volsi a te

orgogliosa stella della sera,

alla tua remota fiamma,

più caro avendo il tuo raggio;

giacché più mi allieta

l’orgogliosa parte

che in cielo svolgi a notte,

e di più io ammiro

il tuo fuoco distante

che non quella fredda, consueta luce.

