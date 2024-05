Cosa significa amare e donarsi all’altro

Dio non ci chiede di essere perfetti, dei soldatini che non sbagliano mai. Ci chiede di Amare, di donarci, come Lui ha fatto per noi! Per comprendere cosa significa davvero Amare dobbiamo guardare o a Cristo.

Amare significa “dare amore”, donarsi all’altro: non pretendere, ma donarsi per primi. Questo vale per tutti i rapporti umani, ed è questo che ci rende felici, perché non saremo mai felici pretendendo dall’altro, ma amando noi per primi…

Ma se non incontriamo la gratuità dell’Amore non ne saremo mai capaci, perché l’amore non è un’esigenza moralistica, una pretesa egoistica, ma un dono che riceviamo dal Signore, che Dio che ci ha manifestato attraverso Suo Figlio.

Questo ci rende felici, cambia la nostra vita, perché nel mondo non c’è nulla di gratuito, tutti pretendono da noi: che siamo bravi, buoni, pazienti, generosi, comprensivi…Questo anche nella religione, quando la deformiamo in un’esigenza moralistica, altri doveri da adempiere. Ma il Signore non è questo.

Per questo solo un vero incontro con Cristo, con il Suo perdono, trasforma la nostra natura egoista, fa di noi persone nuove, generose e capaci di donare quell’Amore che il mondo non conosce, ma di cui ha tanto bisogno e che sta aspettando di vedere in noi.