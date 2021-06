Un sugo crudo? Non vi preoccupate, niente di strano o immangiabile, ma un’esplosione di gusto per un piatto di pasta fresco e colorato. Scoprite la ricetta.

Ingredienti

320 grammi di pasta lunga, noi utilizziamo le trenette

3 pomodori a grappolo rossi e sodo

150 grammi di mais

20 grammi si capperini sott’aceto

olio extravergine di oliva

80 grammi di fiocchi di latte

sale e pepe

basilico fresco

Procedimento

Sbucciate i pomodori, togliendo la buccia con il coltello, come se si trattasse di mele. Divideteli in quarti, eliminate l’acqua ei semi e riduceteli a dadini. Metteteli in un colino, spruzzateli di sale fino e fate perdere l’umidità 15-20 minuti. Pulite, intanto, le foglie di 3 rametti di basilico, con carta da cucina inumidita. Riducetele a pezzettini, lasciandole cadere in una ciotola. Unitevi i grani di mais in scatola e i capperi, tutti e due gli ingredienti sciacquati, sgocciolati e asciugati con carta da cucina.

Aggiungete i dadi di polpa di pomodoro, ben asciugati, e l’olio extravergine d’oliva. Salate, pepate con abbondanza e mescolate. Lessate al dente le trenette, scolatele. Sciacquatele sotto l’acqua fredda corrente, fatele sgocciolare e allargatele su un telo da cucina. Versatele in una ciotola, unite il condimento preparato, mescolate. Distribuitele nei piatti e completate con i fiocchi di latte e ciuffi di basilico. Buon appetito.

