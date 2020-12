La fettina si “traveste”: con pomodoro e mozzarella

Come vi avevamo promesso eccoci con un’altra ricetta per preparare delle fettine. Meno particolare di quella proposta ieri con cipolle e arance, la preparazione di oggi ha tra gli ingredienti il pomodoro e la mozzarella: questo probabilmente le renderà più appetibile anche agli occhi dei più piccini di casa. Ecco allora come preparare le fettine con il pomodoro e la mozzarella.

Ingredienti

12 fettine di vitello

una mozzarella

4-5 cucchiai di salsa di pomodoro

olio extra vergine di oliva

un rametto di basilico

sale e pepe

Procedimento

Saltate rapidamente le fettine in una padella antiaderente con un filo di olio, salate e pepate. Affettate la mozzarella. In una pirofila oliata alternate la carne e la mozzarella, distribuite la salsa di pomodoro e il basilico.

Passate la pirofila in forno già caldo a 200 gradi per qualche minuto, finché la mozzarella non si sarà quasi del tutto sciolta. Servite subito.

