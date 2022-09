Una ricetta che stimola la fantasia

I bei frutti rossi del melograno si stanno preparando per guarnire le nostre tavole. Vi proponiamo una gustosa ricetta diversa dal solito che stimolerà la vostra fantasia: l’arista di maiale al melograno.

Ingredienti:

8 fette di arista di maiale 500g circa

1 melograno maturo

10g. di burro

1 cucchiaio di succo di limone

10 g. di farina 00

sale q.b.

1 cucchiaino di zucchero

Preparazione

Iniziate dalla preparazione del condimento. Potete sgranare il melograno e schiacciare i chicchi con una forchetta e lasciate da parte alcuni chicchi per guarnire il piatto da portare in tavola, avendo cura di passare con un colino, oppure potete spremere il melograno. mescolate il succo così ottenuto con il succo di limone, lo zucchero, la farina e un filo di olio extravergine di oliva. Mixate il tutto con un frullatore fino ad ottenere un composto omogeneo e cremoso.

In una padella antiaderente fate rosolare l’arista nell’olio e con il burro e girate le fette, il tutto per qualche minuto. Aggiungete il condimento preparato in precedenza e continuate la cottura a fuoco basso coprendo il tegame con un coperchio e mescolando di tanto in tanto. Quando il succo si sarà addensato spegnete il fuoco e servite in tavola guarnendo il tutto con i chicchi di melograno che avrete lasciato da parte.

