Della parmigiana esistono diverse ricette, molte con variazioni che arrivano dalla tradizione familiare e, ognuno, è convinto che la sua sia la ricetta originale. D’altronde… un’antico proverbio recita: paese che vai, usanza che trovi. E in Italia, questo detto si può applicare anche alle regioni.

In casa mia le melanzane non sono molto amate, ecco perché questa ricetta si chiama “parmigiana alternativa”: io la preparo con le zucchine e senza pomodoro. Ma ecco come cucinare questo piatto.

Ingredienti

400 grammi di zucchine pulite

200 grammi di mozzarella tritata

100 grammi di parmigiano grattugiato

250 grammi di besciamella già pronta

una noce di burro

pane grattugiato

sale e pepe

olio extra vergine di oliva

Procedimento

Iniziate affettando le zucchine nel senso della lunghezza. Grigliatele su una piastra. In una ciotola, mescolate la besciamella con la mozzarella tritata e il parmigiano grattugiato. In una pirofila da forno, disponete sul fondo alcuni fiocchetti di burro e spolverate con del pane grattugiato.

Iniziate disponendo uno strato di zucchine, salate e pepate, il composto di formaggi e besciamella e così via fino a ultimare gli ingredienti, terminando con uno strato di zucchine. Irrorate con un filo di olio, e cospargete con del parmigiano grattugiato. Infornate a 200 gradi per 15-20 minuti, poi per altri 2-3 minuti attivando la funzione grill del vostro forno.

