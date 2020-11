Pasta e frutta secca: spaghetti ai pinoli e mandorle

Se siete amanti della frutta secca ecco la ricetta giusta per voi! Oggi vi proponiamo la ricetta degli spaghetti ai pinoli e mandorle. Ecco come prepararli.

Ingredienti

320 grammi di spaghetti

50 grammi di pinoli

50 grammi di mandorle pelate

1 cucchiaio di olio di oliva

6 cucchiai di panna da cucina

5 cucchiai di latte

1 spicchio di aglio

2 cucchiai di grana grattugiato

pepe e sale

Preparare il condimento

Sbucciate l’aglio, mettete 1/2 cucchiaio di olio in una padella. Scaldate l’olio e aggiungete le mandorle e i pinoli. Dorate alcuni minuti, mescolando con una paletta di legno. Togliete le mandorle e i pinoli e mettetene da parte un cucchiaio. Tritate quelli rimasti insieme all’aglio. Versate il trito in una ciotola e amalgamatelo con l’olio rimasto. Salate e pepate e aggiungete la panna. Mescolate e incorporate il latte. Trasferite la salsa in un’insalatiera.

Cuocere la pasta

Portate a bollore un litro di acqua. Appoggiate l’insalatiera con la salsa sopra la pentola e lasciatela in caldo sopra la pentola. In un’altra casseruola portate a bollore tre litri di acqua. Versate gli spaghetti e lasciate cuocere come indicato sulla confezione. Scolateli e aggiungeteli all’insalatiera con la salsa. Mescolate bene, unite il grana. Cospargete con le mandorle e i pinoli lasciati da parte, servite ben caldi.

