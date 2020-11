Un secondo piatto gustoso e semplice da preparare sono gli involtini di melanzana al sesamo. Una sorta di scrigno che racchiude all’interno un cuore filante di formaggio. Una buona idea da far provare anche ai più piccoli, forse potrebbe essere di loro gradimento. Ecco come prepararli.

Ingredienti

2 melanzane

200 grammi di prosciutto cotto

200 grammi di caciocavallo

400 grammi di polpa di pomodoro

1 cipolla

2 rametti di rosmarino

10 fili di erba cipollina

2 cucchiai di sesamo

2 cucchiai di olio di oliva

1 bicchiere di olio di arachidi

1 cucchiaio di sale grosso

Preparare le melanzane

Lavate le melanzane e tagliatele a fette rotonde di circa 3 mm di spessore. Mettetele in un colapasta a strati e cospargetele con il sale grosso. Fate riposare 30 minuti in modo da far perdere il liquido amarognolo. Scaldate l’olio di arachidi in padella, friggete le fette di melanzane e fatele asciugare su della carta paglia.

Fare il sugo

Sbucciate, lavate e tritate la cipolla. Soffriggetela nell’olio di oliva in una padella, versate il pomodoro e fate cuocere 10 minuti.

Comporre gli involtini

Scaldate il forno a 180 gradi. Lavate, asciugate e tritate le erbe aromatiche e l’aglio, unite il sesamo. Mettete su ogni fetta di melanzana una fettina di prosciutto cotto e una di caciocavallo e un cucchiaino di trito di erbe e spezie. Chiudete gli involtini con gli stuzzicadenti. Versate il sugo in una teglia da forno, adagiatevi sopra gli involtini, mettete nel forno caldo e fate cuocere per circa dieci minuti. Servite subito.

Se vuoi commentare l'articolo manda una mail a questo indirizzo: [email protected]

Avviso: le pubblicità che appaiono in pagina sono gestite automaticamente da Google. Pur avendo messo tutti i filtri necessari, potrebbe capitare di trovare qualche banner che desta perplessità. Nel caso, anche se non dipende dalla nostra volontà, ce ne scusiamo con i lettori.