Bontà al forno: l’indivia belga gratinata

L’indivia belga gratinata è una bontà, su questo non si discute. Ma potremmo dire che c’è un risvolto “negativo”: qualche caloria in più nella nostra dieta. Ovviamente se la trasgressione si limita a un giorno, sarà possibile recuperare, bilanciando la nostra dieta. Ma ecco come preparare l’indivia belga gratinata.

Ingredienti

8 cespi d’indivia

8 fette di prosciutto cotto

150 grammi di fontina

250 grammi di besciamella

30 grammi di burro

4 cucchiai di parmigiano grattugiato

sale e pepe

Procedimento

Pulite l’indivia, eliminando le foglie più esterne. Poi cuocetela per cinque minuti in abbondante acqua salata bollente. Sgocciolate e lasciate intiepidire. Tagliate i cespi di indivia a metà per il senso della lunghezza.

Tagliate metà fontina a bastoncini e grattugiate l’altra metà. In una teglia cosparsa con un po’ di burro, disponete metà indivia. Ricoprite con le fette di prosciutto cotto, aggiungete qualche bastoncino di fontina, infine ricoprite con gli altri cespi di indivia. Cospargeteli con la fontina grattugiata, ricoprite con la besciamella. Spolverizzate la superficie con il grana grattugiato e infornate. Cuocete in forno 20 minuti e servite.

