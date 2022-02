Golosità in barattolo: scoprite come preparare i peperoncini ripieni

Vi piacciono i peperoncini ripieni? Ecco un suggerimento per prepararli agevolmente. Una ricetta adatta anche per i principianti.

Una delle preparazioni che preferisco, da fare e conservare in barattolo per poi gustarli anche in inverno, sono i peperoncini ripieni. Certo, magari non a tutti può piacere il piccante, ma sono davvero facili da realizzare. Possono essere utilizzati per un’aperitivo, per accompagnare delle carni o del pesce. Ci vuole un po’ di pazienza, ma vi assicuro che ne varrà la pena. Ecco come prepararli.

Gli ingredienti per preparare i peperoncini ripieni

500 grammi di peperoncini puliti

200 grammi di tonno

100 grammi di olive verdi

1 o 2 cucchiaini di pasta di alici

mezzo litro di vino bianco

mezzo litro di aceto

Preparazione

Iniziate pulendo i peperoncini. Dopo averli lavati accuratamente, aiutandovi con un coltellino appuntito, togliete il picciolo e scavate un piccolo buco. In una pentola mettete il vino e l’aceto, portate sul fuoco fino a che non bollirà. A questo punto gettate i vostri peperoncini e fate cuocere per tre minuti da quando il vino e l’aceto torneranno a bollire. Scolate i peperoncini e aspettate che raffreddino. Io solitamente li faccio asciugare su un canovaccio.

Iniziamo a preparare il ripieno. Mettete il tonno sgocciolato, le olive e la pasta di acciughe nel robot e frullate il tutto, fino a quando non risulterà un composto omogeneo. Aiutandovi con un cucchiaio trasferite la farcia in una sacca a poche usa e getta. Non è necessario utilizzare il beccuccio.

Riempite uno a uno i vostri peperoncini. Quando saranno pronti, disponeteli in dei vasetti di vetro, ricoprite con olio extra vergine di oliva e chiudete con l’apposito tappo. Avvolgete ogni vasetto con della carta di giornale o con un canovaccio, mettete in una pentola capiente, ricoprite con acqua fredda e portate sul fuoco. Da quando l’acqua inizierà a bollire, contate 20 minuti. Spegnete il gas e lasciate raffreddare. Quando saranno freddi togliete i vasetti dall’acqua e premendo con un dito al centro del coperchio controllate che si sia formato il sottovuoto.

Ecco dunque la nostra ricetta, veramente semplice come vi avevamo promesso. Servite i peperoncini per un’aperitivo sfizioso, oppure portateli in tavola per una cena con gli amici. Vedrete che tutti impazziranno per la bontà della vostra preparazione. E’ un ottimo modo anche per conservare i profumi dell’estate in un barattolo. L‘estate sarà in tavola tutti i giorni, anche nelle lunghe e fredde giornate invernali. Buon appetito e fateci sapere se vi è piaciuta la nostra ricetta.

