Sugo rapido con il tonno: come prepararlo mentre cuoce la pasta

Da buona italiana sono una super amante della pasta. Mi piace cucinarla (e mangiarla) in tutti i modi. In insalata, con il pomodoro fresco, con il sugo, a volte anche solo olio e parmigiano. Sarebbe infinito l’elenco dei tanti possibili condimenti per la pasta, ma uno dei più rapidi da preparare è quello con il tonno, si cucina mentre cuoce la pasta. Ecco allora come farlo.

Ingredienti

1 spicchio di aglio

200 grammi di tonno sott’olio sgocciolato

olio extra vergine di oliva

un ciuffo di prezzemolo

penne rigate

Procedimento

Iniziate mettendo a bollire dell’acqua per cuocere la pasta. In una padella antiaderente, grande abbastanza per poi ripassare la pasta, mettete un giro di olio e l’aglio (potete sia schiacciarlo oppure lasciarlo intero e toglierlo quando sarà leggermente dorato).

Fate soffriggere leggermente, poi aggiungete il tonno e lasciate insaporire nell’olio per circa due minuti. Nel frattempo, buttate la pasta, aggiungete una manciata di sale grosso all’acqua e fate cuocere al dente.

Scolate la pasta e versatela nella padella con il tonno. Fate saltare 2-3 minuti. Una volta spento il fuoco, aggiungete del prezzemolo fresco tritato e servite ben caldo. Buon appetito.

