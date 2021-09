Gnocchi alla norcina: un piatto per l’autunno

Armatevi di salsiccia, panna, tartufo e mettete su i vostri gnocchi alla norcina, la replica umbra ai primi autunni.

Ingredienti (per 4 persone)

Gnocchi – 1 kg (anche i rigatoni o le penne possono andare bene ma in questo caso abbassate la quantità a 400 g)

Salsicce o pasta di salsicce (rigorosamente di Norcia) – 450 g

Cipolla – 1/2

Panna – 200 ml

Vino bianco – 1 tazzina

Tartufo – qb

Sale – qb

Pepe – qb

Olio extravergine d’oliva – qb

Preparazione

Tritate la cipolla e fatela soffriggere in una padella con sufficiente olio. Aggiungete le salsiccie, che avrete spellato e sminuzzato, e lasciate rosolare. Sfumate con il vino bianco e aggiungete un pizzico di sale. Quando il vino si sarà ritirato unite la panna, il tartufo nero grattugiato e il pepe. A cottura ultimata spegnete. Cuocete gli gnocchi (o la pasta corta) in acqua abbastanza salata. Scolate e unite al preparato in padella. Mescolate stando attenti a non spappolare gli gnocchi (la pasta corta scolatela quando è al dente). Impiattare, aggiungere una spolverata di parmigiano grattugiato e servire. Buon appetito.

