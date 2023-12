San Feliciano: la perla sul lago Trasimeno

Sul lago Trasimeno, nel comune di Magione si affaccia San Feliciano, il paese dei tramonti. Con la sua torre dell’orologio, di fronte si scagliano tre isole sul lago: isola Maggiore, isola Minore e Polvese. I tramonti qui fanno da padroni, coronano il passaggio tra il giorno e la notte. Questo luogo è di una bellezza unica, una perla sul lago. Una comunità di pescatori. Qui si vive tradizionalmente di pesca, e molte case hanno proprio le reti fuori. Qui si trovano delle colonie feline, casette create appositamente per i gatti, dove si rifugiano, dove godono di buona salute e sono una vera e propria attrazione per le persone che vengono a visitare questo Paese.

In tutto il comune di Magione sono molte le colonie feline. Questi gatti sono ormai integrati con tutte le persone che passeggiano di lì, bellissimi e colorati, girano e vanno a bere sul lago, oltre che pescare qualche pesciolino. San Feliciano piccolo paese rinomato per le sue tradizioni, anche la prima cooperativa dei pescatori del Trasimeno è nata qui. La lavorazione della rete, ha un suo modo unico che viene tramandato ai bambini per non perderla. Percorrendo il centro di San Feliciano, si sale fino alla Chiesa al culmine del vecchio borgo, dove c’è la terrazza panoramica e si può osservare tutto il lago dall’alto. Incontro un vecchio pescatore che mi racconta che il piatto tipico qui è il “tegamaccio” a base di pesce di lago. I gatti sono il valore aggiungo di questo luogo, addirittura uno di questi vive da anni in un bar, e nonostante sia cambiata gestione lui ormai si è abituato e quella è la sua casa. Esce, girovaga ovunque e poi torna nella sua cuccetta all’interno del bar. E come se fosse ormai il gatto di tutti. La gente adora questi animali che con la loro gratitudine dimostrano il loro affetto, avvicinandosi, facendo compagnia e giocando. Per Colonia Felina si intende un gruppo di gatti randagi stabili nel territorio, dove c’è una tutor che se ne prende cura, e tramite la USL tutelano questi gatti e curati nel caso ci siano problemi.Ogni gatto ha il suo nome… Zebrina, Garfin, Margot, Marcello, Pablita, Artemio, Filide…. e riconoscono subito il rumore del motore della loro tutor. Hanno un’intelligenza strabiliante.I gatti di colonia come segno riconoscitivo hanno un simbolo a “taglietto” nell’ orecchio. Francesca che è una volontaria mi dice che i gatti ti danno un amore incondizionato. Molti cigni sul Lago rendono questa cornice ancor spettacolare.

Presente anche il Museo della Pesca, che ripercorre tutta la storia di questa comunità. Tantissimo associazionismo che comprende dai bambini piccoli ai più grandi. Le barche tradizionali da pesca uniche nel Trasimeno hanno una particolare remata. Uno dei palazzi storici di San Feliciano è palazzo Cesaroni con le sue persiane dipinte.

A fine luglio qui c’è una bellissima festa con tutti i prodotti tipici del territorio e del lago, a cui non si può mancare. Ma San Feliciano è un luogo da visitare assolutamente tutto l’anno, soprattutto perché ad aspettarvi non sarà solo una comunità con la sua straordinaria accoglienza, ma anche i suoi stupendi gatti!