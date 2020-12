La fettina si “traveste”: con cipolle all’arancia

Stanchi del solito secondo? Provate allora a sperimentare le ricette che vi proponiamo. In questo modo il menù di tutti i giorni diventerà l’occasione per gustare qualcosa di ghiotto e speciale. Inoltre, per trasformare le fettine in piatti unici veloci e nutrienti, basterà servirli con riso semplicemente lessato, oppure con polenta già pronta tagliata a fette e grigliata, o con il classico purè di patate. Nei prossimi giorni vi proporremo altre ricette per “trasformare” le fettine, ma intanto ecco come preparare le fettine con cipolle all’arancia.

Ingredienti

12 fettine di vitello

2 piccole cipolle bionde

un’arancia

una foglia di alloro

brandy

50 grammi di burro

farina

sale e pepe

Procedimento

Pelate le cipolle, affettatele sottili e fatele ammorbidire a fiamma bassa per 5-6 minuti in una padella con il burro e l’alloro. Sbucciate intanto l’arancia al vivo e riducetele a fettine.

Infarinate le fettine di vitello, rosolatele per un paio di minuti a fiamma vivace con le cipolle. Bagnatele con una spruzzata di brandy e fatelo evaporare. Salate, pepate e aggiungete le fettine di arancia, proseguite per un paio di minuti. Servite subito.

