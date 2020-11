Un dolce anche per chi soffre di diabete: fette di arancia gratinate

I dolci che contengono zuccheri sono vietati a chi ha il diabete. L’arancia, tuttavia, è adatta per preparare dei dolci per diabetici perché ha un apporto di calorie piuttosto basso (38 per 100 grammi), inferiore anche alle mele (45 per 100 grammi). La ricetta di questo dolce che vi proponiamo oggi, ha tra gli ingredienti l’arancia ed è fatto con una pastella che non prevede l’utilizzo di zucchero. Ecco come preparare le fette di arancia gratinate.

Ingredienti

4 arance

150 grammi di farina

3 uova

2 bicchieri di latte scremato

10 grammi di burro

1 pizzico di sale fino

Preparare le arance

Lavate le arance; a 3 togliete le calotte e la buccia laterale aiutandovi con un coltellino ben affilato. Dovrete staccare la buccia con un sottilissimo strato di polpa. Tagliatele a fette spesse mezzo centimetro. Dividete in due la quarta arancia e spremetene il succo.

Fare la pastella

In una ciotola rompete le uova, incorporate la farina, allungate con il latte poco alla volta sempre mescolando. Insaporite aggiungendo un pizzico di sale fino. Lasciate riposare 30 minuti a temperatura ambiente mescolando ogni tanto.

La cottura in forno

Scaldate il forno a 220 gradi. Imburrate una pirofila adatta ad essere portata in tavola. Sistemate le fettine di arancia in un solo strato. Unite alla pastella il succo di arancia, mescolate bene e versate nella pirofila. Cuocete nel forno per 20 minuti. Servite subito.

