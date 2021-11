Cipolle ripiene di “magro”: la ricetta gustosa

Uno dei contorni che a casa mia piacciono particolarmente sono le cipolle ripiene di magro, una ricetta gustosa e che prevede pochi ingredienti. Ecco come prepararle.

Ingredienti

8 grosse cipolle bianche

2 peperoni

1 scatola di pelati da 250 grammi

70 gr di burro

1 acciuga sotto sale

50 gr di olive nere

pangrattato

origano

sale e pepe

Procedimento

Iniziate pulendo le cipolle: togliete la pellicina che le riveste e lessatele in acqua salata per 15-20 minuti, scolatele e asciugatele su un canovaccio. Tagliate, con un coltello, la calotta superiore a ogni cipolla, asportate la parte interna avendo cura di non bucare l’esterno.

Passate i peperoni sulla fiamma del gas. Con uno strofinaccio sfregateli fino ad eliminare completamente la pellicina superficiale, infine tagliateli a striscioline; dissalate e deliscate l’acciuga e tritatela con le olive snocciolate.

Mettete al fuoco una padella con poco olio, fate rosolare la polpa interna delle cipolle tritata finemente, unite il trito di acciughe e olive, i peperoni e i pomodori pelati sgocciolati dal loro liquido. Fate cuocere fino a quando le verdure saranno ben amalgamate, quindi unite un bel pizzico di origano, due cucchiai di pane grattugiato, sale e pepe e togliete dal fuoco.

Riempite con il composto le cipolle, disponetele in una pirofila unta con il burro e cuocete in forno caldo per circa 40 minuti. Servite le cipolle preferibilmente freddo. Buon appetito.

