Ecco una ricetta anti-spreco

Vi proponiamo una ricetta anti-spreco: come utilizzare del purè del giorno prima. Con il purè che è avanzato si possono realizzare del buonissime crocchette fatte in casa.

Ingredienti:

2 uova

fette biscottate (se in casa non avete il pangrattato)

prosciutto cotto

il purè avanzato

Preparazione

Cominciate sbriciolando le fette biscottate in una terrina, quanto basta per la quantità di purè che avete, aiutandovi con un bicchiere se necessario. In una ciotola sbattete le due uova. Tagliate a striscioline le fette di prosciutto cotto. Con un cucchiaio prendiamo una quantità di purè e con le mani inumidite inseriamo il prosciutto cotto. Passate il composto nelle fette biscottate e poi velocemente nell’uovo e una seconda volta nelle fette biscottate. Pressate delicatamente e fate riposare per 30 minuti in frigorifero. Mette a friggere in una casseruola senza avere fretta, girando delicatamente le crocchette fino ad ottenere il colore bello dorato. Asciugatele su fogli di carta assorbente e servite a tavola con un pizzico di sale.

Se vuoi commentare l'articolo manda una mail a questo indirizzo: scriviainterris@gmail.com

Avviso: le pubblicità che appaiono in pagina sono gestite automaticamente da Google. Pur avendo messo tutti i filtri necessari, potrebbe capitare di trovare qualche banner che desta perplessità. Nel caso, anche se non dipende dalla nostra volontà, ce ne scusiamo con i lettori.