Crocchette di riso con un ingrediente a sorpresa

Le crocchette di riso sono un piatto particolarmente sfizioso e questa ricetta prevede un ingrediente a sorpresa: lo zafferano. Provatele per credere.

Ingredienti

200 gr di riso

50 gr di burro

1 pezzetto di cipolla

50 gr di formaggio grattugiato

2 uova

brodo (7 dl circa)

una bustina di zafferano

farina

pane grattugiato

olio

Procedimento

Iniziamo a preparare il risotto per le crocchette. In un tegame fate appassire la cipolla con metà del burro e una cucchiaiata di olio. Unite il riso, fatelo tostare bene e incorporate, poco alla volta, il brodo bollente. Dopo circa 15 minuti di cottura unite al riso lo zafferano che avrete sciolto in un po’ di brodo. Aggiustate di sale e terminate la cottura del riso. Togliete dal fuoco e incorporatevi il rimanente burro, un uovo e il formaggio grattugiato.

Quando si sarà intiepidito, con le mani formate le crocchette, grandi come una noce. Passatele nell’uovo rimasto, quindi nel pane grattugiato. A questo punto siete pronti per friggerle in abbondante olio ben caldo. Buon appetito.

