Come riutilizzare il pane raffermo: una ricetta dolcissima

Buttare il pane è peccato, ripetevano sempre i miei nonni. In questo periodo di grandi aumenti sui generi alimentari, rincari sull’energia e sul gas, sono molte le persone che riescono ad arrivare a fine mese. Ecco perché oggi vi proponiamo una ricetta con ingredienti di recupero, per non buttare il pane raffermo: la torta rustica di pane.

Ingredienti

400 g di pane raffermo

100 ml di latte

5 amaretti

3 cucchiai di farina bianca

2 cucchiai di farina gialla

la buccia grattugiata di un limone

130 g di zucchero

130 g di noci sgusciate

70 g di uvetta

3 mele

3 uova

50 g di burro

sale

Procedimento

Ammollate l’uvetta in una ciotola con acqua tiepida. Nel frattempo, spezzettate il pane, metterlo in una terrina e versarvi sopra il latte bollente e lasciarlo ammorbidire per circa 15 minuti. Sbriciolate gli amaretti e tritare le noci; sbucciare le mele, le pere, privarle del torsolo e tagliarle a fettine sottili.

Lavorare il composto di pane con una forchetta e mescolarvi gli amaretti sbriciolati, poi la farina bianca e quella gialla, la buccia grattugiata del limone, lo zucchero, l’uvetta scolata e strizzata, le noci tritate e un pizzico di sale. Aggiungere le uova sbattute e lavorare il composto con un cucchiaio fino a ottenere un impasto omogeneo, poi unire le fettine di mele e di pere.

Imburrate e infarinate una tortiera, versate l’impasto, cospargetelo con il resto del burro a pezzetti e cuocete in forno a 180 gradi per circa un’ora. Sformare la torta su un piatto da portata, lasciarla intiepidire e servirla accompagnandola, se vi piace, con della panna montata.

