Colori dentro e fuori: sedani allo zafferano con noci e salsiccia

Trasformare la solita pasta in un piatto divertente, con giochi cromatici e sapori un po’ diversi, per dare un tocco gustoso e sorprendente. E’ quello che faremo oggi con questa ricetta facilissima ma che farà veramente impazzire il vostro palato. Ecco come preparare i sedani allo zafferano con noci e salsiccia.

Ingredienti

320 grammi di sedani rigati

100 grammi di salsiccia

2 cucchiai di gherigli di noce

un cucchiaio di cipolla tritata

una bustina di zafferano

un cucchiaio di vino bianco

mezzo dl di panna

un rametto di rosmarino

olio

sale e pepe

Procedimento

Spellate la salsiccia, sbriciolatela e fatela rosolare in padella con un filo di olio, la cipolla e il rosmarino. Stemperate lo zafferano nel vino, versatelo sulla salsiccia e proseguite la cottura per qualche minuto. Eliminate il rosmarino, aggiungete la panna, regolate di sale, pepate e cuocete ancora per 10 minuti.

Cuocete la pasta in abbondante acqua salata, scolatela al dente, trasferitela nella padella con il sugo e mescolatela al condimento lasciandola su fuoco vivo per qualche minuto. Togliete dal fuoco, aggiungete le noci tritate, un cucchiaino di rosmarino e servite.

