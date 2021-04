La cheesecake? Non solo dolce: scoprite la versione salta

Nota per la sua bontà nella versione dolce, la cheesecake può essere una golosa alternativa anche salata. Il procedimento è semplice, ma il risultato è di grande effetto. Perfetta per un aperitivo o come antipasto per una cena estiva. Il sito di ricette Giallo Zafferano, propone la ricetta per un tris di cheesecake salate.

Ingredienti:

Per la base (sufficienti per 12 porzioni)

150 g di cracker

70 grammi di burro

Per il ripieno alle olive

150 g di formaggio spalmabile

70 g di panna fresca liquida

4 pomodori secchi sott’olio

3 g di gelatina in fogli

sale

Per il ripieno al prosciutto

150 g di formaggio fressco spalmabile

70 g di panna fresca liquida

90 g di capperi sotto sale

3 g di gelatina in fogli

sale

Per il ripieno al salmone

150 g di formaggio fresco spalmabile

70 g di panna fresca liquida

10 g di aneto

3 g di gelatina in fogli

sale

Procedimento

Si parte dalla base. Sciogliete il burro al quale unirete i cracker sminuzzati finemente con l’aiuto di un mixer. Ponete i pirottini in una teglia per muffin, distribuite il composto e compattatelo per bene. Riporre in frigorifero per circa mezz’ora. Successivamente si passa al ripieno. Mettete la gelatina ad ammorbidire in acqua fredda per 10 minuti, avendo cura di mettere le tre dosi in tre recipienti diversi. Poi sciogliete la gelatina in due cucchiai di panna calda e lasciatela intiepidire. Montate con le fruste elettriche il resto della panna.

Per il ripieno alle olive: mettete il formaggio spalmabile in una ciotola, unite i capperi tritati, un terzo della panna montata e la gelatina. Unite le olive sminuzzate e mescolate bene.

Per il ripieno al prosciutto e al salmone il procedimento è lo stesso, solo che al formaggio spalmabile dovrete unire o il prosciutto e i pomodori secchi o il salmone e l’anete, il tutto passato al mixer.

Farcite con le tre creme che avrete ottenuto le basi delle vostre cheesecake e lasciate riposare in frigorifero per almeno 4 ore. Una volta che il ripieno si sarà solidificato, decorate a piacere e servite.

