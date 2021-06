Voglia di cheesecake? Provate quella alle fragole

La cheesecake alle fragole è un goloso dolce dal sapore tipicamente estivo. Ecco come prepararla in pochi semplici passaggi.

Ingredienti:

biscotti secchi gr 180 (vanno bene qualsiasi tipo ma io utilizzo i digestive)

burro gr 90

ricotta gr 200

formaggio spalmabile gr 200

zucchero a velo gr 60

panna montata gr 200

gelatina 6 fogli

Latte 2 cucchiai

Fragole 500 gr

Zucchero 2 cucchiai

Limone 1

Preparazione

Sbriciolare i biscotti e aggiungere il burro fuso, amalgamare molto bene e spandere il composto in una teglia con cerniera da 22/24 cm ricoperta con la carta forno. Far riposare per una mezz’ora la base in frigo. Mettere a bagno 3 fogli di gelatina in una tazza d’acqua e poi scioglierla in due cucchiai di latte.

Nel frattempo, mescolare ricotta formaggio panna e zucchero a velo, unire la gelatina e versare il composto sopra la base fredda dei biscotti, ponete in frigo per circa quattro ore. Per ultimo tagliare le fragole a pezzettini (lasciarne qualcuna per la decorazione) e cuocerle con due cucchiai di zucchero e il succo del limone per circa 5/6 minuti. Alla fine, aggiungere tre fogli di gelatina messi a bagno nell’acqua.

Il composto delle fragole va spalmato sulla superficie del dolce a pezzettini oppure può essere anche frullato. Ponete nuovamente in frigorifero per 1 ora, quindi sformate la cheesecake fredda e servite. Guarnire con fragole e qualche foglia di menta!

Se vuoi commentare l'articolo manda una mail a questo indirizzo: scriviainterris@gmail.com

Avviso: le pubblicità che appaiono in pagina sono gestite automaticamente da Google. Pur avendo messo tutti i filtri necessari, potrebbe capitare di trovare qualche banner che desta perplessità. Nel caso, anche se non dipende dalla nostra volontà, ce ne scusiamo con i lettori.