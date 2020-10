Un antipasto “insolito”: ecco le tartine gratinate

Per aprire il pranzo in maniera un po’ diversa, oggi vi proponiamo la ricetta di queste tartine gratinate. Si preparano in un lampo ma vi faranno fare un figurone. Un antipasto perfetto per una serata tra amici.

Ingredienti per 4 persone

2 melanzane tonde

300 grammi di ricotta

2 fette di pane al latte

latte

una cipolla

uno spicchio di aglio

3 cucchiai di grana grattugiato

3 pomodori

olio extravergine di oliva

erba cipollina

sale e pepe

Procedimento

Lavate con cura le melanzane, tagliatele a fette orizzontalmente e grigliatele. Fate soffriggere in 3 cucchiai d’olio la cipolla e l’aglio tritati; unite la ricotta, il pane ammorbidito in poco latte e strizzato. Regolate di sale e pepe e cuocete per 10 minuti fino a che il composto si sarà asciugato. Togliete dal fuoco e unite il grana.

Sistemate le fette di melanzane grigliate su una teglia foderata con carta da forno. Distribuite il composto preparato su ogni fetta, completate con i pomodori tagliati a cubettini e passate in forno a 180 gradi per 15 minuti. Servite calde o tiepide.

