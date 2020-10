Segui Gesù come via, verità e vita

Figliuolo, quanto più sarai capace di uscire fuori di te, tanto più potrai entrare in me. Come il non desiderar nulla al di fuori produce la pace interiore, così il lasciare interiormente se medesimo fa l’unione con Dio. Io voglio che tu impari la perfetta annegazione di te nella mia volontà senza contradizione e lamento.

Seguimi: Io sono la via, la verità e la vita. Senza via non si va, senza verità non si conosce, senza vita non si vive. Io sono la via che tu devi seguire, la verità in cui devi credere, la vita che tu devi sperare. Io sono via sicura, verità infallibile, vita interminabile. Io sono via tutta diritta, verità suprema, vita vera, vita beata, vita increata. Se tu starai nella mia vita conoscerai la verità, e la verità ti farà libero, e conseguirai la vita eterna.

RISOLUZIONI: Risolvi di seguire Gesù come via, come verità, come vita.

