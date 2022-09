Puglia e Toscana si incontrano a tavola

Con questa ricetta vi proponiamo un incontro tra un piatto tipico toscano e i profumi della Puglia. Un piatto semplice e schietto, veloce da preparare utilizzando deliziosi pomodori maturi scaldati all’aroma dell’origano.

Ingredienti per 4 persone

400g di pici

1200g di pomodori San Marzano (o similari)

2 spicchi di aglione della Val di Chiana

una manciata di taralli pugliesi al finocchietto

200g di stracciata di fiordilatte

qualche rametto di origano secco

un pizzico di peperoncino piccante

olio extravergine di oliva

sale-pepe

Preparazione

Lavate i pomodori e praticate un’incisione a croce sul fondo. Fate bollire abbondante acqua; quindi immergete i pomodori per un minuto. Scolateli e fateli raffreddare qualche istante: la buccia a quel punto si eliminerà con facilità. Divideteli, eliminate i semi e ricavate dei petali che taglierete a metà. Tenete da parte. Versate tre cucchiai d’olio in una larga casseruola. Private l’aglio della camicia, schiacciatelo in modo da frantumarlo; quindi mettetelo in una casseruola e fate rosolare a fiamma dolce fino a che non si riduca in una sorta di crema. Aggiungete i pomodori, il peperoncino e mescolate con cura, aggiungete l’origano quindi fate cuocere per circa 20 minuti aggiungendo poca acqua se necessario. Salate e pepate Fate cuocere i pici in abbondante acqua salata bollente. Scolate e versate in una larga insalatiera, versatevi sopra il pomodoro, mescolate delicatamente con un filo di olio a crudo. Rifinite con stracci di fiordilatte e briciole di tarallo e servite subito ben calda.

