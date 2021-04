Ecco come preparare le pennette con pomodoro e ricotta

Un primo piatto leggero per poter “compensare” alcuni eccessi alimentari delle festività di Pasqua, potrebbero essere le pennette con pomodoro e ricotta. Una ricetta light che non lascia indietro il gusto. Ecco come prepararle.

Ingredienti

320 grammi di penne

150 grammi di ricotta

150 grammi di salsa di pomodoro

4 cucchiai di olio extravergine di oliva

2 cucchiai di latte

1 grattata di noce moscata

formaggio grattugiato

sale e pepe

Preparare la salsa

Ammorbidite la ricotta con il latte, sbattendola in un piatto fondo con la forchetta. Mettete un filo di olio in un tegame, aggiungete la ricotta, lasciate cuocere 3 minuti. Condite con sale, pepe, noce moscata e, infine, la salsa di pomodoro. Cuocete il sugo per 5 minuti a fiamma bassa.

Condire la pasta

Portate ad ebollizione abbondante acqua salata, versate le penne e fatele cuocere per il tempo indicato. Scolate la pasta – per chi vuole al dente -, conditela con il sugo precedentemente preparato, suddividete nei piatti singoli, aggiungete una spolverata di formaggio grattugiato. Buon appetito.

