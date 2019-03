VENERDÌ 22 MARZO 2019, 11:11, IN TERRIS



LORETO

Al via il pellegrinaggio dei giovani dell'Unitalsi

Una delegazione donerà al Papa un simbolo dell'Associazione

ANGELA ROSSI

P

rende il via oggi pomeriggio, fino a domenica 24 marzo. a Loreto, il pellegrinaggio dei giovani dell'Unitalsi (Unione nazionale trasporto ammalati a Lourdes e Santuari internazionali) che ha come slogan "Tu sei bellezza... annunciamo con gioia l'amore di Cristo".

I partecipanti

Nel satuario mariano delle Marche arriveranno quasi 800 tra ragazzi e ragazze, provenienti da tutta Italia, in occasione della visita di Papa Francesco. Una delegazione di giovani unitalsiani donerà al Pontefice un simbolo dell'associazione. I volontari dell'Unitalsi, per tale occasione, si occuperanno anche cdell'accoglienza dei malati e delle persone disabili.

Diella: "I giovani per dare un cuore nuovo all'associazione"

"Tutta l'associazione sta vivendo con trepidazione la vigilia di questo pellegrinaggio - ha affermato Antonio Diella, presidente nazionale dell'Unitalsi - Abbiamo invitato, con l'occasione, i nostri giovani ad entrare nel cuore dell'Unitalsi per dare un cuore nuovo all'associazione e la loro risposta non si è fatta attendere. I giovani non possono e non devono rinunciare al sogno di costruire un nuovo cammino testimoniando a tutti noi, alla Chiesa e al mondo la bellezza di una fraternità inclusiva dove la diversità e le difficoltà diventano occasione per costruire insieme un'occasione di felicità".

Spazio al lettore: per commentare questo articolo scrivi a direttore@interris.it