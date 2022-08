Un weekend con temporali sparsi

Temporali sparsi nel weekend sull’Italia e rischio grandine. In alcune zone si avranno dunque dei temporali, a tratti anche intensi, e sul restante territorio italiano splenderà il sole. E’ la previsione del direttore del sito www.iLMeteo.it Antonio Sanò.

Sabato

Al mattino del sabato sono previsti temporali anche forti sul nord della Lombardia verso Emilia e Liguria, non si escludono rovesci anche su Valle d’Aosta e Piemonte soprattutto sulle zone alpine; nel pomeriggio, l’aria fresca instabile in discesa dalle Alpi potrebbe innescare temporali dalla Lombardia orientale verso Emilia Romagna e Veneto. Trattandosi di temporali sparsi, nel pomeriggio sono previsti anche sulle regioni centrali, con particolare coinvolgimento di Toscana interna, Umbria e Marche.

Domenica

La domenica vedrà ancora la possibilità di temporali sparsi, questa volta dal Nord-Est verso il Centro e anche il Sud. Al mattino qualche acquazzone lungo le coste tirreniche, in seguito sviluppo rapido di rovesci più probabili a ridosso dell’Appennino, sul Triveneto e sulla fascia adriatica; qualche scroscio potrebbe poi raggiungere velocemente anche Puglia e Basilicata in un contesto comunque in prevalenza soleggiato. Per la prossima settimana, la previsione è di bel tempo martedì salvo locali acquazzoni al Nord, con una perturbazione atlantica in arrivo però mercoledì pomeriggio ad iniziare dal settore nordoccidentale.

