Anticiclone africano in arrivo, temperature fino a 40 gradi

Dopo nubifragi nel Nord Italia, settimana centrale di luglio bollente nel Centro-Sud, con l’arrivo dell’anticiclone africano più caldo rispetto al 2012, che farà arrivare le temperature fino a 40 gradi in città e 24 a quota 1.500 metri, secondo l’esperto Mattia Gussoni. Picco atteso tra il 18 e il 19 luglio, previsti 41 gradi a Firenze e quasi 35 a Milano.

Anticiclone più caldo

E’ in arrivo l’anticiclone africano, che al Centro-Sud potrebbe protrarsi probabilmente fino a fine luglio e il cui picco è atteso fra il 18 e il 19 luglio, con temperature fino a 40 gradi in alcune città. Lo indicano le previsioni di Mattia Gussoni, meteorologo del sito www.iLMeteo.it. In generale, l’anticiclone africano si annuncia ovunque più caldo rispetto al suo passaggio nel 2012, “quando le temperature al suolo faticarono a raggiungere i 37°C”, rileva Gussoni.

In quota

Previsto caldo record anche in quota con temperature fino a 24 gradi a 1.500 metri, maggiori dei 20 gradi registrati durante il passaggio dell’anticiclone africano del 2012.

Il picco

Si prevedono infatti 42 gradi a Foggia e Taranto, 41 a Benevento, Siracusa e Firenze e Terni, 40 ad Agrigento, Caserta e Ferrara. Tra il 18 e il 19 luglio si attendono temperature vicine a 40 gradi a Roma e 35 gradi a Milano. Lungo le coste della Campania sono attesi fino a 38 gradi.

Le previsioni

Sabato 13: al Nord qualche piovasco residuo, poi sole; al Centro sole e molto caldo; al Sud sole e molto caldo. Domenica 14: al Nord sole e molto caldo; al Centro sole e molto caldo; al Sud sole e molto caldo. Lunedì 15: al Nord sole e molto caldo; al Centro sole e molto caldo; al Sud sole e molto caldo.

Fonte Ansa