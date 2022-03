Usa, tre giovani feriti in una sparatoria

C’è stata una sparatoria fuori da un liceo a Des Moines, in Iowa, e tre adolescenti sono stati feriti gravemente. Lo riporta la polizia precisando che “ci sono stati dei fermi“. La scuola, l’East High School, è stata messa in lockdown e gli abitanti della zona sono stati invitati a rimanere nelle proprie case, anche se la polizia ritiene che non ci sia una “minaccia in corso”.

I precedenti

Poco più di un mese fa si erano verificati altri tre episodi del genere. Il 2 febbraio in un college di Bridgwater, in Virginia, due agenti avevano perso la vita in una sparatoria. Lo stesso giorno, al South Education Center di Richfield, in Minnesota, uno studente è stato ucciso e un altro è rimasto ferito. Appena due giorni dopo, il 4 febbraio, a Los Angeles un uomo di 21 anni ha aperto il fuoco dentro un autobus, uccidendo una passeggera di 43 anni e ferendo una 25enne incinta e un bambino di 11 anni.

