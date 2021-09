Non sarebbero in pericolo di vita, riferiscono fonti di polizia. E'' successo in una scuola superiore di Newport, in Virginia, Gli studenti sono stati evacuati

Una sparatoria con due feriti, che non sarebbero in pericolo di vita secondo quanto riferisce la polizia, in una scuola superiore di Newport, in Virginia. Evacuati gli studenti.

Cosa succede

Il luogo dell’evento è la Heritage High School, ha fatto sapere la polizia, aggiungendo che gli studenti sono stati evacuati e mandati nei campi da tennis dell’istituto dove possono incontrare i loro genitori. Nel corso della sparatoria, ferite due persone e gli agenti sono sul posto. Non si conoscono altri dettagli, se non che i feriti non sarebbero in pericolo di vita.

Notizia in aggiornamento

