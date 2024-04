Bombardata in Iraq base militare filo-iraniana: “Israele estranea”

La guerra in Medio Oriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 197. Un bombardamento in Iraq su una base militare di truppe filo-iraniane ha provocato un morto e diversi feriti. Fonti a Cnn: “Israele non è coinvolto”. Dopo che fonti Usa hanno negato di aver dato il via libera all’attacco a Rafah, anche dal G7 arriva la condanna dell’aggressione su vasta scala: “Sarebbe una catastrofe”.

Iraq: “bombardata base militare gestita da milizie filo-Iran”

Un “bombardamento” ha centrato in queste ore una base militare nell’Iraq centrale che ospita truppe dell’esercito ed ex paramilitari filo-iraniani di Hachd al-Chaabi, integrati nelle forze regolari irachene. Lo hanno reso noto due fonti della sicurezza irachene, che non sono riuscite ad identificare i responsabili del raid aereo che ha preso di mira la base di Calso. Le stesse fonti non sono state neanche in grado di dire se l’attacco è stato effettuato con “droni”. Una delle due fonti, un funzionario del ministero dell’Interno, ha precisato che nel raid si contano “un morto e otto feriti” tra le forze della base.

Centcom, non abbiamo lanciato attacchi aerei in Iraq

Le forze del Comando Centrale degli Stati Uniti hanno spiegato su X che “gli Stati Uniti non hanno condotto raid aerei in Iraq oggi”. In un breve post, il Centcom ha spiegato di essere a conoscenza di “rapporti secondo i quali gli Usa avrebbero condotto attacchi in Iraq”. “Queste informazioni sono false”, aggiunge il Comando.

Fonti a Cnn, Israele non è coinvolta nell’attacco in Iraq

Israele non è coinvolta nelle notizie di esplosioni in Iraq. Lo fanno sapere alcune fonti alla Cnn.

Iraq, droni contro Israele, ‘risposta a raid sionista’

In un video diffuso sui social – e rilanciato da numerosi media – la Resistenza Islamica in Iraq ha annunciato di aver lanciato alcuni droni contro “un obiettivo vitale” a Eliat, nel sud di Israele, al confine tra Egitto e Giordania. “L’attacco – afferma il gruppo che riunisce una serie di forze irachene filo-iraniane – è la risposta alla violazione della sovranità irachena da parte del nemico sionista e al suo attacco contro le Forze di Mobilitazione Popolare irachene (Pmf)”.

