Usa, Kevin McCarthy è il nuovo speaker della Camera

Quella che portato Kevin McCarthy ad essere il nuovo speaker della Camera Usa è la votazione più lunga della storia della Camera americana: era dal 1923 che uno speaker non veniva eletto il primo giorno e dal 1859, da prima della guerra civile, che non si verificano così tante votazioni.

L’elezioni di McCarthy

Kevin McCarthy è stato eletto speaker della Camera Usa dopo 15 votazioni con un finale degno dello psicodramma che si è consumato in questi cinque giorni nel tempio della democrazia americana e con Donald Trump, che sembrava aver perso la sua presa sul Grand old party, che è tornato protagonista svolgendo un ruolo determinante per la vittoria del repubblicano. Un successo arrivato a sorpresa, alla fine di una giornata che era partita bene per McCarthy ma che improvvisamente ha preso tutta un’altra piega alla fine della 14esima votazione quando gli mancavano solo due voti alla vittoria.

L’arcinemico Matt Gaentz, che nelle ore precedenti si era detto ottimista sulla possibilità di un accordo ironizzando persino sul fatto che i ribelli non “avevano più nulla da chiedere” al candidato speaker, ha deciso di astenersi. Una mossa inaspettata che ha irritato McCarthy. Per la prima volta dall’inizio della votazione più lunga della storia della Camera americana – era dal 1923 che uno speaker non veniva eletto il primo giorno e dal 1859, da prima della guerra civile, che non si verificano così tante votazioni – il repubblicano ha mostrato tutta la sua frustrazione. Si è alzato in piedi ed ha affrontato l’avversario. Tra i due c’è stato un duro scambio di battute, al limite del confronto fisico fino a quando non sono intervenuti altri colleghi di partito. A quel punto, quando sembrava che la seduta dovesse essere aggiornata a lunedì, l’ennesimo colpo di scena. Trump ha telefonato a Gaentz e ad un altro dissidente, Andy Biggs, che aveva votato per un terzo candidato alla 14esima chiama, per convincerli a dare la loro preferenza al “suo” candidato. La pressione dell’ex presidente non ha tuttavia funzionato sul leader dei ribelli, che si è astenuto anche all’ultimo voto, ma senza il voto contrario di Biggs, che si è pure astenuto assieme ad altri quattro dissidenti, McCarthy l’ha spuntata ottenendo i 216 voti necessari. “Finally!, Finalmente!”, ha esclamato il californiano quando la commessa della Camera ha letto il risultato del voto.

Il primo discorso del neo-speaker

Il neo-speaker della Camera Usa Kevin McCarthy ha iniziato il suo primo discorso con una battuta sui 15 voti serviti ad eleggerlo: “E’ stato facile, eh? Non pensavo saremmo mai arrivati quassù”. Lo scrive la Cnn. Il repubblicano ha poi detto che la Camera lavorerà per far vincere agli Usa la competizione economica con la Cina, per la quale ha usato il termine ‘Partito comunista cinese’. “Ci occuperemo delle sfide a lungo termine dell’America, il debito e l’ascesa del Partito comunista cinese… creeremo una commissione bipartisan per stabilire come riportare qui le centinaia di migliaia di posti di lavoro finiti in Cina”.

McCarthy, rivolgendosi ai colleghi, ha sottolineato che “ora comincia il lavoro più difficile. Quel che facciamo qui oggi, la prossima settimana, il mese prossimo, il prossimo anno, darà il tono a tutto ciò che seguirà”. Affermando di voler parlare “direttamente al popolo americano”, McCarthy ha detto che “come speaker della Camera, la mia responsabilità finale non è verso il mio partito, il suo direttivo, o persino il nostro Congresso. La mia responsabilità, la nostra responsabilità, è verso il nostro Paese“.

Evidentemente, oltre al tycoon, hanno pesato le tante concessioni che il neo speaker ha fatto alla fronda dei dissidenti, indebolendo di fatto il suo ruolo di leader della House e consegnandosi per i prossimi due anni nelle mani degli ultraconservatori. Secondo quanto è trapelato sui media americani, i ribelli hanno ottenuto che un singolo deputato possa chiedere un voto di sfiducia per cacciare lo speaker; che il Freedom Caucus, l’ala destra del partito, ottenga un terzo dei membri della potente Rules Committee, la commissione che controlla quali leggi arrivano in aula e in che forma; che si possa votare sulla proposta di limiti di mandato e sulla legge per la sicurezza dei confini. Il californiano ha promesso inoltre che il suo comitato elettorale non si intrometterà in primarie considerate ‘sicure’. Concessioni che, tutte insieme, non fanno altro che indebolire il ruolo dello speaker. ‘Last but not least’, la promessa che avrebbe sbloccato il risultato: un taglio alle spese per la difesa da 75 miliardi di dollari promesso da McCarthy proprio nel giorno in cui il presidente americano Joe Biden ha annunciato un nuovo ingente pacchetto di armi da 3 miliardi di dollari all’Ucraina.

Una mossa che se ha accontentato i ribelli del Grand old party rischia di irritare i falchi all’interno del partito che invece sostengono la necessità di aumentare il budget per la difesa in chiave anti-Russia e anti-Cina. Quello che è certo è che il drammatico cammino che ha portato all’elezione di McCarthy è indicativo che la gestione della Camera per i prossimi due anni sarà molto complicata e che la fronde degli ultraconservatori peserà più di quanto parte del partito repubblicano potesse immaginare.

