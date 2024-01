Usa 2024, DeSantis si ferma: “Appoggerò Trump”

Il governatore della Florida, RonDeSantis, ha ufficialmente comunicato la sospensione della sua campagna elettorale. Non solo. Assieme allo stop, annuncia il suo totale appoggio alla corsa di Donald Trump, da lui ritenuto superiore al rivale Joe Biden: “Non possiamo tornare alla vecchia guardia repubblicana”. A stretto giro, il commento di Nikki Haley: “Ora è una corsa a due”.

DeSantis: “Mi fermo: Trump ha il mio appoggio”

Ron DeSantis sospende la sua campagna per il 2024. Lo annuncia lo stesso governatore della Florida in un video postato dal suo staff.

Donald Trump è “superiore a Joe Biden. Questo è chiaro. Ho firmato l’impegno a sostenere chi fra i repubblicani sarà nominato e onorerò il mio impegno. Ha il mio appoggio perché non possiamo tornare alla vecchia guardia repubblicana”. Lo afferma Ron DeSantis nel video in cui annuncia il suo addio alla corsa alla Casa Bianca.

Haley: “Ora è corsa a due”

Ron Desantis ha “fatto una buona campagna, ora è una corsa” a due. Lo ha detto Nikki Haley commentando la decisione del governatore della Florida di ritirarsi dalla corsa alla Casa Bianca. DeSantis ha annunciato il suo sostegno a Donald Trump ma, secondo gli osservatori, non è chiaro se i voti del governatore della Florida andranno all’ex presidente visto che DeSantis, così come Haley, ha puntato ad affermarsi come l’anti-Trump.

Fonte: Ansa